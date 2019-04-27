الأحمد: لا جديد في تصريحات هنية إلا لغته الهادئة

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أنه لا جديد في خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي ألقاه اليوم سوى اللغة الهادئة، مؤكدا على ضرورة الالتزام المطلق بمنظمة التحرير وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف الأحمد في حديث لقناة الميادين، اليوم السبت: "استمعت لكلام الأخ إسماعيل هنية، واعتبره كلاما إيجابيا ولغة هادئة، وليس مثل اللغة التي سمعناها من قادة حماس خلال الأيام الماضية، وفي موسكو وما بعدها من ردح، وهذا الأسلوب نحن نرحب به، وسنبقى بعيدين تماما عن أسلوب الردح".

وأكد الأحمد، أن التصريحات وحدها غير كافية، وهي تحتاج أولا إلى ضامن، منوها إلى أن المجلس الوطني كان واضحا قبل عام عندما أكد ضرورة انهاء الانقسام، والبدء على الفور بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، متسائلا: "ما المانع من ذلك؟".

وتابع الأحمد: "بصراحة أقول، الثقة مهزوزة بيننا، قبل 24 ساعة سمعت تصريحات من قبل مسؤولين في حماس فيها (ردح) غير معقول على الرئيس أبو مازن وحركة فتح (ولا أريد القول على عزام الأحمد وأنا مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة)، والشخصنة الدائمة للأمور، لذلك نريد أن نزيل انعدام الثقة بيننا".

وأوضح الأحمد، "لسنا بحاجة لحورات جديدة، بل تنفيذ ما تم التوقيع عليه، وهناك اتفاقات بين حركتي فتح وحماس، آخرها اتفاق 12/10/2017، مستندا على كل ما سبقه، اتفاق 4/5/2011، وكل التفاهمات والاستدراكات وحتى اعلان وثيقة الوفاق الوطني 2006، التي أكدت- قبل الانقسام- أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي التي تفاوض، إضافة لقرار الحرب والسلم الذي أكدنا عليه- عام 2014 في قطر أثناء العدوان على غزة- بأنه قرار وطني وليس قرارا فصائليا".

وأكد الأحمد، أن حماس لم تلتزم بكل هذه الاتفاقات، مشددا على أن حركة "فتح" تريد التزاما جادا وحقيقيا بضمانة مصرية بصفتها المكلفة من قبل الأشقاء العرب.

وأضاف: "كنت آمل أن يقوم وفد حماس في موسكو وكذلك الجهاد الاسلامي بالتوقيع على إعلان موسكو الذي قال بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لصفقة القرن".

وشدد الأحمد على أن القضية ليست قضية انفعالات آنية، ولا يجوز أن نتصرف في عز المعركة تصرفات خاطئة، مطالبا بالبدء بخطوات عملية عبر الشقيقة مصر، منوها إلى أنه ليس سرا أن مصر لديها تحركات.

وحول التصدي لصفقة القرن، قال الأحمد مخاطبا هنية: "أقول للأخ إسماعيل هنية وهو يعلم جيدا أنها على الصعيد الفلسطيني قد نفذت من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام، ونحن ندفع الثمن ونقاوم، وحجزت أموالنا وقطعت المساعدات عنا من اميركا ومن الدول المتحالفة معها، وتحملنا الضغوط لأن القضية الوطنية لا تحتمل التأجيل، وهناك قرارات مجلس وطني واضحة نفذت، وما زال البعض منها لم ينفذ حتى الآن، لكن قطعنا كل علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول دعوة ما يسمى (الهيئة الوطنية لمسيرات العودة) الرئيس أبو مازن لزيارة قطاع غزة، قال الأحمد: "الرئيس أبو مازن ليس بحاجة لدعوة، ومسيرات العودة تشارك بها حركة "فتح" بفاعلية، وعدد شهدائها فاق المئة، وأحد الناطقين باسم هذه المسيرات هو عضو مجلس ثوري في حركة فتح (عاطف أبو سيف)، لكنهم ضربوه بقضبان الحديد، وكاد أن يتم اغتياله أثناء الحراك الشبابي في غزة (بدنا نعيش)، وهو ليس طرف في هذا الحراك".

وردا على سؤال حول التطبيع العربي، أكد الأحمد: "موقفنا واضح من التطبيع، والرئيس ابو مازن كان كلامه واضح في مجلس وزراء الخارجية العرب بأنه لا للتطبيع، وفي موسكو قلنا في المؤتمر الصحفي مؤخرا أنه حتى الاصطفاف لتجنيد الفلسطينين في مواجهة إيران هو أمر مرفوض بالنسبة لنا، ولن نقبل أن تستخدمنا الولايات المتحدة وإسرائيل في اصطفاف ضد طهران رغم خلافاتنا معها، ونحن لا نقبل تغيير استراتيجيتنا الوطنية التي أقرها المجلس المركزي".

هنية: دولة غزة وسيناء "خزعبلات" ..وأدعو للقاء مباشر برئاسة "أبو مازن"

وكان هنية أكد أن لا حديث حول اقامة دولة فلسطينية في سيناء، وأن ما يقال هو " خزعبلات" ولا اساس له من الصحة، فيما أكد بأن حماس لا تطرح بديلاً عن منظمة التحرير ولكن هي ترديها " جامعة وقوية" على حد وصف هنية خلال لقاء للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال هنية خلال اللقاء الذي عقد اليوم، رؤية حركة "حماس" لموجهة ما يطلق عليها "صفقة القرن" الأمريكية : كل ما يقال عن أننا نأخذ من سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة، ولا للوطن البديل، لا للتعويض عن حق العودة، ولا للتنازل عن حق العودة، ولا تنازل عن أي شبر بالقدس.

وأضاف: إن هذا اللقاء الواسع يحمل رسالة استشعار الكل الوطني بكل مكوناته للخطر وأن الشعب الفلسطيني مصمم على حماية القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن اللقاء يحمل الكثير من المعاني السامية والرسائل الواضحة.

وأضاف هنية: أولى هذه الرسائل هو استشعار الكل الوطني بكل مكوناته بخطورة المرحلة، والرسالة الثانية هي أننا قادرون أن نصل إلى وحدتنا الوطنية وترتيب بيتنا الفلسطيني إذا توافرت الإرادة وصلح القرار السياسي.

وأما بالحديث عن الرسالة الثالثة، قال : هي أن الشعب الفلسطيني رغم ما يحيط به من تحديات مصمم على حماية القضية الفلسطينية، والتصدي "لصفقة القرن" مهما كانت التكاليف وبلغت التضحيات، والرسالة الرابعة هي لأمتنا ولكل أحرار العالم أن رأس الرمح في مواجهة الاستكبار والاحتلال والظلم لن ينثني.

فيما أوضح خلال حديثه بأن "رأس الرمح" الذي يمثله الشعب الفلسطيني سيظل في صدر المحتل حتى يتم تحقيق الحرية والاستقلال. فيما أكد بأن الوضع الراهن يحتاج إلى توافق بناء على رؤية استراتيجية وطنية.

في ذات السياق قال : من هذه المحطات مسيرات العودة وكسر الحصار، هذه القوة الشعبية المتدفقة القادرة على الاستمرار 56 أسبوعاً، وجهنا كفصائل لأسرانا أن غزة رغم ما فيها من مآسٍ وآلام يمكن أن تضع مصير التفاهمات مقابل كرامة الأسرى".

وأضاف :مثلما أسقط أهلنا في القدس مؤامرة البوابات أسقطوا المخطط الجديد الذي كان يستهدف الأقصى، ومن المحطات أيضاً هو قدرة المقاومة وشعبنا على المزاوجة بين المقاومة الشعبية والعسكرية.

وأشار بحديثه بأن هناك تطورات مؤسفة قد سمحت للإسرائيلي وللأمريكي بتنفيذ ما بداخل الأدراج منها استمرار "الانقسام" الداخلي الفلسطيني والصراعات الطائفية بالمنطقة.

ودعا هنية الدول العربية لئلا يكونوا قنطرة مع الاحتلال وألا يسقطوا في فخ تعديل مصفوفة الأعداء، ولا للفصل بين غزة والضفة ولا للتطبيع مع الاحتلال، مضيفاً: القدس لنا والأرض لنا ولن نتنازل عن فلسطين ولن نعترف بإسرائيل مهما كانت الضغوطات والإغراءات.

واستكمل حديثه قائلاً : نعيد التأكيد على أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة ولا تمدد لغزة إلا في إطار الجغرافيا السياسية، والدول العربية والإسلامية ليست أعدائنا، فعدونا هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد هنية بكل المواقف التي ترفض "صفقة القرن"، وخاصة في دولنا المحيطة "دول الطوق".

وقال :نحن مرتاحون لكل ما نسمعه من أشقائنا في مصر بأن الموقف المصري واضح، وأنها ما زالت ترى أن دولة فلسطينية على كامل فلسطين وحق العودة.

واستكمل هنية: نعرض رؤية لمواجهة "صفقة القرن" تقوم على أسس استعادة الوحدة الوطنية وقيادة حماس مستعدة للقاءات عاجلة وسريعة مع الكل الوطني خاصة مع أخوتنا بفتح للبحث في كيفية استعادة وحدتنا.

وقال: نحن مرتاحون لكل ما نسمعه من أشقائنا في مصر بأن الموقف المصري واضح، وأنها ما زالت ترى أن دولة فلسطينية على كامل فلسطين وحق العودة، ونعبر عن تقديرنا للموقف الأردني، وموقف لبنان الذي ما زال يتمسك برفض التوطين.

وأضاف: حماس سوف تسخر كل إمكاناتها وكل مقدراتها من أجل دعم الموقف الوطني القوي المتماسك في رفض "صفقة القرن"، وفلسطين المعروفة بحدودها التاريخية لن نتنازل عنها مهما كانت الضغوطات والإغراءات.

ودعا هنية لاستعادة الوحدة الوطنية، حتى وإن تطلّب لقاء مباشرا وعاجلا وسريعا بين قيادة حماس وقيادة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، وليس لدينا فيتو على أي لقاء وبأي شكل، طالما أنه سيعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وتوفير كل عوامل الصمود والقوة لشعبنا الفلسطيني، وفق هنية.

وقال: نؤكد على الالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعناها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية بامتياز، والمرحلة تحتاج إلى حكومة مسنودة لكل القوى الوطنية، تحضر هذه الحكومة إلى مهمتين سريعتين؛ المهمة الأولى: انتخابات شاملة نبدؤها بانتخابات رئاسية وتشريعية، ثم انتخابات مجلس وطني، والمهمة الثانية: العمل على توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة".

وأضاف : ندعو لمبادرة وطنية تستند الى إلغاء اوسلو واستعادة الوحدة وإطلاق العنان للحراك الشعبي والتعاون مع الأقليم العربي ورفض التطبيع والوصول الى ميثاق شرف فلسطيني.

وفي نهاية حديثه، قال : يجب وقف التعاون الأمني مع الاحتلال بكل أشكاله وألوانه ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، ويجب التعاهد على ميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى والفصائل الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن".