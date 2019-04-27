شاهد.. لحظة ظهور "النور المقدس" في كنيسة القيامة

وطن: نشر على مواقع عالتواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة ظهور "النور المقدس" (فيض النور المقدّس من قبر المسيح) في كنيسة القيامة في القدس.

و"فيض النور" يحدث كلّ سنة في عيد الفصح الشرقي الاورثوذكسي في كنيسة القيامة التي تعتبر بالنسبة للمسيحيين أقدس مكان في العالم، حيث صلب المسيح ومات بالجسد ودفن وقام من القبر المقدس في اليوم الثالث، بحسب العقيدة المسيحية.

وتزدحم الكنيسة بعدد كبير من المؤمنين من مختلف الجنسيات منذ يوم الجمعة المقدسة بانتظار انبثاق النور المقدس ويبدأون منذ صباح سبت النور بالترنيم والصلاة.