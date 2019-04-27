الأقصى يستعد لاستقبال المصلين في شهر رمضان

القدس- وطن: شارك آلاف الشبان الفلسطينيين في مهرجان العمل الخيري “معسكر القدس أولاً” للعام العاشر على التوالي في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد رئيس مؤسسة القلم الشبابية، عبد الكريم عزام، أن هذا المعسكر يُقام للعام العاشر على التوالي بمشاركة الحركة الإسلامية في الشمال، وجمعية الأقصى ، ومؤسسات قلم، الفرقان، الصمود، الإغاثة.

وأضاف أن العمل جرى منذ الصباح الباكر على تهيئة وتنظيف المسجد الأقصى وباحاته وجميع مرافقه ومصلياته تمهيداً لاستقبال المصلين والوافدين للمسجد من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن أحد أهم أهداف المعسكر تعزيز الانتماء وعلاقة أطفالنا وأبنائنا في الأقصى، لافتاً إلى أن المميز هذا العام هو وجود العديد من الحلقات الثقافية التي تستقطب جميع الأطفال بكافة أعمارهم وتغذيهم بالمعلومات الغنية المتعلقة بالمسجد الأقصى.

وخلال عمليات التنظف، عرقلت شرطة الاحتلال عمل المشاركين في الأقصى، وحاولت اعتقال أحد الشبان، واكتفت باحتجاز هويته عندما كان يحاول نقل خزانة.

وقال شهود عيان أن شرطة الاحتلال قامت بتفتيش العشرات خلال ساعات الصباح، كما صادرت بعض معدّاتهم.

واضافوا أن الشرطة لاحقت المشاركين في التنظيف، وصادرت أيضاً معدّات أخرى أثناء العمل في الباحات، وصوّرت المشاركين والفعاليات خاصة ما تم القيام به في “باب الرحمة” ومصلاه وباحاته.