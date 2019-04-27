بعد العثور على جثة طفلها محمود مدفونة في رفح.. عائلة شقفة تصدر بياناً وتطالب بأقصى العقوبات

غزة- وطن: طالبت عائلة الطفل محمود شفقة الذي عُثر على جثته اليوم، بضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل المجرم للطفل.

وطالبت العائلة في بيان لها، الجهات المختصة بالاسراع بمحاسبة القاتل وانزال اقصى العقوبات والقصاص منه.

وأعلنت التزامها بضبط النفس والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.

وكانت الشرطة في غزة، أعلنت اليوم السبت العثور على جثة الطفل محمود شقفة مدفون قرب منزلهم غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم شرطة غزة العقيد أيمن البطنيجي أن الشرطة تمكنت من العثور على جثة الطفل شقفة الذي فقدت آثاره في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام.

وأضاف: "من خلال عمليات البحث والتحري عثرت قوة من الشرطة على جثته، بعد ظهر اليوم السبت، مدفونة في أرض خالية، وتقوم الشرطة باستكمال إجراءات التحقيق في القضية للوصول للجناة".

فيما يلي نص بيان عائلة الطفل شقفة:



بسم الله الرحمن الرحيم

"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"

بيان هام صادر للرأي العام صادر عن عائلة شقفة

جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاعنا الحبيب , حدثت جريمة اختفاء وفقدان ابننا الطفل محمود رأفت شفقة (عامان ونصف) والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام .

وبعد قيام الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري منذ اللحظة الاولى لاختفائه ,تم العثور على جثمانه اليوم مدفونا في منطقة مجاورة لمنزله.

فإننا في عائلة شقفة وبعد اكتشاف جريمة قتل الطفل البريء محمود نؤكد على ما يلي :-

■ضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل المجرم للطفل محمود شقفة.

■نطالب الجهات المختصة بالاسراع بمحاسبة القاتل وانزال اقصى العقوبات والقصاص منه

■نشكر ونثمن كل من وقف معنا وساندنا في مصابنا الجلل والاجهزة الأمنية.

■نعلن التزامنا بضبط النفس والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

عائلة شقفة في الوطن والشتات

السبت 27أبريل2019