8700 أسرة فلسطينية نازحة من سوريا إلى لبنان تواجه أزمات معيشية

وطن: أزمات معيشية واقتصادية وإنسانية مركبة تواجهها 8700 أسرة فلسطينية نازحة من المخيمات الفلسطينية في سوريا الى لبنان، على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية من أبرزها الوضع القانوني الذي يتلخص بعدم التمكن من الحصول على الإقامة داخل لبنان، يليها صعوبةً تأمين فرصة عمل حيث يحظر على اللاجئين العمل بشكل قانوني، وفي حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جداً ولا يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان.

كما يعاني الشباب الفلسطيني من صعوبات كبيرة في محاولة الحصول على فرصة لاستكمال الدراسة الجامعية داخل لبنان وذلك لارتفاع تكاليف التعليم فيها خاصة في ظل البطالة وارتفاع المصاريف اليومية للعوائل الفلسطينية في لبنان.

وتشير احصائيات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من المخيمات الفلسطينية في سوريا إلى لبنان بلغ 28,598 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2019، أي ما يعادل (8700 أسرة).

(مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)