إصابات في إطلاق نار داخل كنيس يهودي في كاليفورنيا الامريكية

وطن: ذكرت إدارة شرطة مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت، أن رجلا احتجز لاستجوابه بعد إطلاق نار عند معبد شمالي المدينة أسفر عن وقوع أربع إصابات.

وقال مركز باوي التابع للإدارة على "تويتر": "توجد إصابات. إنه موقف متطور"، فيما لم يعرف بعد دوافع الهجوم وإن كان إرهابيا أم لا.

وكانت الإدارة ذكرت في وقت سابق أن ضباطا يحققون في تقارير أفادت بوجود رجل يحمل سلاحا بمنطقة معبد شاباد، وهو كنيس يهودي.

وذكرت محطة إخبارية امريكية أن المعبد كان يقيم احتفالا بمناسبة عيد الفصح مضيفة أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.