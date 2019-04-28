وزير الحكم المحلي لوطن: على طاولة الحكومة .... عدة مشاريع اوقفت حتى انتهاء الأزمة المالية

الصالح : تُؤَجل دفع فواتير الماء والكهرباء المستحقة لموظفي القطاع العام لحين انتهاء الازمة المالية

رام الله- وطن :"سيؤجل دفع الفواتير الشهرية وفقا لاجراءات متفق عليه ما بين الهيئة المحلية والموظف العمومي، حيث يتم تحصيل تلك المستحقات المترتبة بعد انتظام دفع الرواتب وانتهاء الأزمة المالية الراهنة". هذا ما أكده مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي في اتصال هاتفي ضمن برنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري.

وقد تضمن التعميم أيضا عداد الدفع المسبق، وقال الصالح : "يشحن له الماء والكهرباء حسب احتياجه( السحب المعتاد) ويسجل دين عليه لاحقاً".

وكانت وزارة الحكم المحلي قد أصدرت تعميماً للهيئات المحلية يقضي بتقديم تسهيلات مالية لموظفي القطاع العام وبما يتعلق بدفع الرسوم الشهرية المستحقة على الموظف العمومي وقد شملت فواتير (المياة، الكهرباء، النفايات)، وعلى أن يتم تحصيل المستحقات المترتبة عليهم بعد استقرار دفع الرواتب وانتهاء الأزمة المالية الراهنة، وسيتم السداد بناءا على اجراءات يتفق عليها كلا من الهيئة المحلية والموظف العمومي.

وقد جاء هذا التعميم بمناسبة حلول شهر رمضان، نظرا للازمة المالية التي يمر بها القطاع الحكومي، وذلك نتيجة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال المقاصة.

فيما أوضح مجدي الصالح وزير الحكم المحلي بأن هناك العديد من الهيئات المحلية والتي بادرت بتقديم تلك تسهيلات قبل اصدار تعميم الوزارة ، فيما تم التواصل مع شركات الكهرباء في محافظة القدس ومناطق الشمال وطوباس والخليل وجنوبها، وكلها ابدت استعداها لتقديم التسهيلات لموظفي القطاع العام وتحديداً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وعن الخطط المطروحة للخروج من الازمة المالية الراهنة، قال : " الشعب الفلسطيني لديه وعي كامل بمفتعل هذه الأزمة، لاسيما وأن دولة الاحتلال قامت باحتجاز اموال المقاصة، غير أن القطاع الخاص وبكافة شرائحه يساهم في دعم موظف القطاع العام، وهذا ليس بالأمر الجديد، لاسيما وأن الانتفاضة الأولى كانت تتسم ملامحها بالتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، وهذا ما نلمسه اليوم أيضا".

بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني ودعم المشاريع داخل الاراضي الفلسطينية، تأثرت المشاريع التي تنفذها وزارة الحكم المحلي ومن بينها مشاريع (الطرق والصرف الصحي وخطط المياه الداخلية داخل البلدات والقرى والهيئات المحلية) لما لها تاثير بيئي على حياة المواطنين بشكل يومي.

" بسبب الازمة .. مشاريع قد اوقفت"

المشاريع التي تنفذها وزارة الحكم المحلي قد تأثرت بسبب وقف الدعم المالي، لاسيما وأن عدة مشاريع قد تباطأ انجازها لحين انتهاء الأزمة، فهل ستعالج الحكومة الجديدة هذا التباطؤ؟

قال الصالح: " قد تاثرت ميزانية الحكومة، وقد نجم عن ذلك تباطئ في انجاز عدة مشاريع، وذلك لعدم قدرة وزارة المالية على دفع للمقاولين وخاصة في المشاريع التي تنفذ داخل المدن، وعليه سنعمل جاهدين من أجل تسيير اعمال المقاولين بدفعات ليتمكنوا من الاستمرار بعملهم وقد طرح هذا الأمر ضمن الجلسة الأولى للحكومة الجديدة".

أضاف : " المقاولين متفهمون تماما لطبيعة تلك الدفعات، وهذه القضية قد طرحت على طاولة مجلس الوزراء وسيتم العمل بها".

واستكمل حديثه : " العديد من المشاريع قد توقفت والتي أقرت ولم يتم البدء بها إلا حين زوال الأزمة المالية حيث ستستكمل حينها جميع المشاريع المقررة، لاسيما وأن هناك مشاريع قد سيرعطائها ولكن لم تنفيذها بسبب الأزمة".

وأشار الصالح في حديثه بأن الدعم الاجنبي "غير كاف" لدعم المشاريع، غير أن هناك عدة مشاريع يجري العمل بها وهي ممولة من الصناديق العربية ومنها (صندوق أبو ظبي)، ومن الاتحاد الأوروبي، وجميعها مشاريع قائمة حيث سيتم تنفيذها حسب الخطة المطروحة لدى وزارة الحكم المحلي، كما أن هناك مشاريع سيتم تنفيذها من خلال الوزارة في قطاع غزة.

وفي نهاية حديثه دعا موظفي القطاع العام إلى التقنين من استخدام الماء والكهرباء وتسير أمور حياته اليومية، وذلك من باب تخفيف العبء عليهم في ظل تقليص الرواتب.

وعن دور الهيئات المحلية لدعم الموظف العمومي، قال الصالح : " من الواجب علينا الوقوف مع موظف القطاع العام في هذه الطروف الصعبة، ونحن بدورنا نسعى وخلال جولاتنا المستمرة للحديث مع رؤساء الهيئات في جميع المحفظات لتقديم التسهيلات للموظفين".