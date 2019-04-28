"الشاباك"يزعم اعتقال خلية لحماس خططت لعملية يوم الانتخابات الإسرائيلية

رام الله- وطن: زعم جهاز "الشاباك"، اليوم الأحد، أنه أحبط عملية تفجيرية كانت حركة حماس تنوي تنفيذها في مستوطنة "معاليه ادوميم"، بالتزامن مع انتخابات "الكنيست" التي جرت بالتاسع من نيسان الجاري.

وذكر موقع 0404 العبري، أن جهاز "الشاباك" وبالتعاون مع جيش الاحتلال، اعتقل في 31 آذار 2019، شابا (23 عاماً) من قرية الزعيّم شرق القدس، على صلة بحركة حماس، بخاصة مع قادة الحركة في قطاع غزة، طُلب منه شراء سيارة واستئجار غرفة تخزين من أجل إعداد سيارة مفخخة، ومراقبة أفضل نقطة هجوم في منطقة "معالي أدوميم"، وفق زعمهم.

وأضاف أنه "وكجزء من الاستعدادات للعملية التفجيرية طلب قادة حماس من الشاب تصوير وصية مرتديا شريط الجناح العسكري لحركة حماس.

وأوضح أنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحق الشاب الأسير.