جيش الاحتلال يسلم الأسيرين السوريين للصليب الأحمر عبر معبر القنيطرة

وطن: سلم جيش الاحتلال، اليوم الاحد، الأسيريْن السورييْن خميس أحمد وزيدان طويل إلى الصليب الأحمر عبر معبر القنيطرة في هضبة الجولان.

وتأتي عملية الإفراج عن الأسيرين السوريين بعد قيام موسكو بنقل رفات الجندي الإسرائيلي باومل لتل أبيب بداية الشهر الحالي.

والاسير زيدان طويل من مواليد 1962، من سكان قرية خضر في الجزء المحرر من الجولان، واعتقل في تموز/ يوليو 2008، وكان من المتوقع أن يُفرج عنه في تموز/ يوليو المقبل.

بينما خميس أحمد من مواليد 1984، من مخيم اليرموك، واعتقل في نيسان/ أبريل 2005، "لمحاولته التسلل إلى معسكر لجيش الاحتلال وتنفيذ عملية ضد الجنود"، وحكم بالسجن حتى العام 2023.

وسلمت روسيا في مطلع نيسان/أبريل الجاري وعشية انتخابات "الكنيست" رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته الشخصية إلى تل أبيب، حيث كان باومل يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك في حرب لبنان عام 1982 وأعلن فقده إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.