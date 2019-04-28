"فرصة".. أفضل شركة طلابية للعام 2019

رام الله- وطن: اختتمت في مدينة رام الله، مسابقة الشّركة الطلابية للعام 2019 بفوز شركة فرصة من مدرسة دار الطفل العربي في القدس بجائزة أفضل شركة طلابية للعام 2019.

وعملت الشّركة على إنشاء منصة الكترونية اقتصادية اجتماعية من خلال ابتكار تطبيق للهواتف الذكية يستهدف الموظفين داخل الشركات الفلسطينية، عن طريق توفير مهام وأعمال إضافية لهم تساهم في رفع المستوى الاقتصادي للموظفين.

وكانت مؤسسة إنجاز فلسطين، قد نظّمت في الرابع والعشرين من شهر نيسان حفل مسابقة الشّركة الطلابية لعام 2019، بهدف استنهاض قدرات طلبة المدارس في فن تأسيس وإدارة الشركات، وشارك فيها عشر شركات طلابية من ثماني محافظات.

وحازت شركة Focus من مدرسة عبد الرحيم محمود الثانوية للبنات في نابلس وشركة CTQ- EXTRUDER من مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية في قلقيلية على جائزة أفضل منتج، وشركة Available Doctor من مدرسة بنات قباطية الثانوية الشرقية في قباطية على جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية، وشركة المبتكرون الكترونيكس من مدرسة خديجة عابدين الثانوية للبنات في الخليل بجائزة أفضل مدير عام.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو: إن لمؤسسة إنجاز فلسطين دورا كبيرا في إعداد الشبان والشابات في سن مبكر في مجال الريادة وإدارة الأعمال، ما يساهم في تكامل ووحدة المجتمع الفلسطيني، من خلال إعداد جيل يتنافس على الإبداع والتميز.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين بسام ولويل أنّ ما نؤمن به في مؤسسة إنجاز فلسطين هو الاستثمار في قدرات الشباب الفلسطيني لانهم صناع المستقبل، فقد استطاعت المؤسسة الوصول إلى 300 ألف طالب وطالبة منذ تأسيسيها عام 2005.

وفيما يخص الافكار المنبثقة عن الشركات الطلابية أضاف ولويل أن هذا العام تنوعت الأفكار لتكون ريادية ومبتكرة تساعد في حل مشاكل اجتماعية اقتصادية زراعية وبيئية.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة إنجاز العرب عبد المالك جابر: إنني فخور جداً كون فلسطين من ضمن 16 دولة عربية مشاركة في مؤسسة إنجاز العرب، بحيث استطاعت فلسطين تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات رغم أنها تعاني من شُح الموارد الاقتصادية والامكانيات مقارنة بالدول الأخرى، علماً أنّ عدد الطلبة المستفيدين منذ تأسيس إنجاز فلسطين وصل إلى ثلاثة ملايين طالب وطالبة".

وأكد المدير العام لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي عبد الحكيم الفقهاء على الدور الهام الذي تلعبه شركات القطاع الخاص بالشّراكة مع مكونات المجتمع الفلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة، شاكراً مؤسسة إنجاز فلسطين على جهودها من خلال استهداف قطاع الشباب والقطاع التعليمي.

من جهته أثنى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، على جهود مؤسسة إنجاز فلسطين في تدريب الطلبة الشباب والارتقاء بهم إلى عالم الأعمال.

بدورها أكدت المديرة العامة في مؤسسة إنجاز فلسطين، رانيا قطينة على أهمية تنفيذ برنامج الشركة الطلابية في القدس كما وتتطلع في رؤيتها لتنفيذ البرنامح في قطاع غزة، قائلة: " لأول مرة القدس تشارك في برنامج الشركة الطلابية وتحصد جائزة أفضل شركة طلابية وهذا يعد إنجازا حقيقياً وبصمة في مسيرة إنجاز الريادية، داعية شركات القطاع الخاص في القدس إلى تكثيف دورها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار في تنفيذ برامج إنجاز في القدس أسوة بباقي المحافظات. وأضافت قطينة أن المنافسة بين الشركات الطلابية هذا العام كانت شديدة جدا نظراً للجهد والوقت المبذولين خلال فترة البرنامج.

وحول لجنة التحكيم في مسابقة الشركة الطلابية لهذا العام، أشار رئيس اللجنة جمال ملحم المدير التنفيذي لمؤسسة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية إلى أن اللجنة قيّمت الشركات الطلابية بناء على عدد من المعايير المتمثلة بكيفية تأسيسها وماهية فكرتها، وكيفية تحولها إلى آلية عمل والاستدامة والاستثمار في المستقبل، وآلية استقطاب الشركاء، وطبيعة المنتج، إضافة إلى توزيعه وتسويقه.

وشملت لجنة التحكيم كل من : جمال ملحم المدير التنفيذي في مؤسسة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، صادق الخضور مدير عام الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم، وامل ضراغمة مديرعام شركة أوغريت، إياد مسروجي نائب رئيس مجلس الادارة في مجموعة مسروجي، عودة شحادة أمين عام اتحاد الصناعات الفلسطينية، وهبة الوزني مدير عام شركة راية للإعلام والنشر.

وافتتح الحفل بعرض فيلم تعريفي عن مؤسسة إنجاز فلسطين التي تُنظم هذا الحفل للعام الثالث عشر على التوالي بهدف بناء الشباب الفلسطيني لعالم الأعمال، كما واستطاعت الوصول حتى الان الى أكثر من 300000 طالب وطالبة في تسع محافظات فلسطينية.

وتلى الفيديو عرضاً لقصة نجاح قدماه الطالبان محمد جنيدي ومحمد سنقرط من شركة Inspire من المدرسة الصناعية الثانوية المختلطة في محافظة الخليل، والتي حازت على جائزة أفضل شركة طلابية للعام 2018، وحصلت على أفضل شركة طلابية ذات أثر اجتماعية في المسابقة الاقليمية التي نفذتها مؤسسة إنجاز العرب في الكويت.

وقدمت فرقة فنية من مدرسة بنات بيت لحم الثانوية عرضاً فنياً وأمتعت الجمهور بعرضها الرائع كدعم لمؤسسة إنجاز فلسطين الهادفة إلى بناء الشباب الفلسطيني لعالم الأعمال.

وتلا الفرقة الفنية عرضا لفيديو قصير عن الدور الذي يلعبه الجنود المجهولون والبالغ عددهم 7000 متطوع منذ عام 2005، وهم نخبة من شركات القطاع الخاص ضمن مسؤوليتها المجتمعية وواجبها تجاه المجتمع، وتم تكريم هؤلاء المتطوعين لجهودهم في هذه الرحلة التي استمرت لمدة 6 أشهر تعلم الطلبة خلالها كيفية إنشاء الشركات وإدارتها.

وخلال الحفل تم تكريم المدارس المشاركة في برنامج الشركة الطلابية لهذا العام وهم: محمدعلي المحتسب الثانوية للبنات، مدرسة خديجة عابدين الثانوية للبنات، مدرسة دار الطفل العربي، مدرسة ذكور سلفيت الثانوية ، مدرسة راهبات ماريوسف ،مدرسة بنات قباطية الثانوية الشرقية، مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية، المدرسة الاسلامية الثانوية للذكور، مدرسة عبد الرحيم محمود الثانوية للبنات، المدرسة الفاضلية الثانوية للبنين.

وقدمت مؤسسة إنجاز فلسطين الشكر لكل رعاة الحفل لهذا العام وهم: بنك القدس الراعي الدائم، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي- الراعي الحصري، صندوق الاستثمار الفلسطيني، شركة غرغور التجارية الوكلاء العامون لشركة مرسيدس بينز، شركة الجبريني لمنتجات الالبان والمواد الغذائية، الشركة التركية الفلسطينية للصناعات الغذائية- زيتا، شركة الوطنية للتأمين، شركة راية للاعلام والنشر الراعي الاعلامي.