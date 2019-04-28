إصابات جراء اعتداء المستوطنين على مواطنين غرب رام الله

رام الله- وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، مساء اليوم، خلال اعتداء مستوطنين عليهم في جبل الريسان قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم نقل المصابين لمجمع فلسطين الطبي للعلاج، ووصفت حالتهم بأنها مستقرة.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا بالحجارة والرصاص الحي على المواطنين خلال عملهم بمسح الاراضي في جبل الريسان غرب رام الله، ما أدى الى وقوع عدة اصابات متفاوتة، عرف منهم المواطن ابو بشار الديك من قرية كفرنعمة غرب رام الله.