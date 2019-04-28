بعد تقرير لـ وطن... أبو شقرة يتماثل للشفاء!

غزة- وطن- أحمد مغاري: ما إن أصيب الشاب محمد أبو شقرة من مدينة خانيونس، بعيار ناري في الفخذ، خلال مشاركته في مسيرات العودة الكبرى، وحدوث تهتك في العظام والأنسجة لديه، حتى توجهت عائلته لتقديم مناشدة عبر تلفزيون وطن، من أجل إيصال رسالتها الى المسؤولين، في سبيل انقاذ حياة ابنها.

التقرير الذي بثه تلفزيون وطن عبر موقعه الالكتروني، سلط الضوء على معاناة أبو شقرة وساهم في التسريع من علاجه، خاصة وأن القصة تم تداولها بشكل واسع في وسائل الإعلام، بعد قصة وطن، الأمر الذي ساعد على تقديم المساعدة له وتسريع علاجه.

ومنذ ذلك الحين تم اجراء عدة عمليات جراحية لأبو شقرة على يد أطباء من الخارج، لتتكلل العمليات بالنجاح بعد أن كان معرضا للموت وبتر القدم.

من جهته تقدم حازم ابو شقرة شقيق المصاب محمد، عبر وطن بالشكر لوسائل الاعلام التي سلطت الضوء على معاناة شقيقه، بخاصة تلفزيون وطن الذي تابع قصته منذ البداية، وحتى بعد اجراء العمليات الجراحية له.

وطمأن أبو شقرة، أن شقيقه يتماثل للشفاء حاليا، وأنه يعود الى حالته الطبيعية، بعدما أجري له من عمليات جراحية ساهمت في تحسين وضعه الصحي.