أمريكا تحكم بالإبعاد والسجن وسحب الجنسية من أسير محرر

وطن: أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن لمدة تسعة شهور بحق الفلسطيني محمد شقير.

وزعمت المحكمة الأمريكية أن الأسير المحرر محمد شقير (51 عاماً) أخفى عن السلطات الأمريكية أنه كان معتقلاً في سجون الاحتلال قبل حوالي (30) عاماً.

وكان شقير قد قضىفي الأسر حوالي (10) سنوات بتهمة العلاقة بتفجير إحدى حافلات المستوطنين، ولكن جرى الإفراج عنه ضمن اتفاقية أوسلو بعد إمضائه (4 سنوات) في سجون الاحتلال، ووصل في عام (1999) إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب (CNN) فإن شقير اعترف بانتمائه السابق إلى حركة فتح حيث كان مقاتلاً في صفوفها، وقررت المحكمة الأمريكية سحب الإقامة الأمريكية منه وإبعاده إلى الأردن بعد أن يمضي مدة تسعة شهور في السجون الأمريكية.