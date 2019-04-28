وزير الزرعة: خطة شاملة لـ3 أشهر لتعزيز صمود المزارعين

وطن: قال وزير الزراعة في الحكومة الجديدة رياض العطاري اليوم الأحد إن الوزارة أعدت خطة شاملة لثلاثة أشهر قادمة جوهرها تعزيز صمود المزارع الفلسطيني وثباته في أرضه.

وشدد العطاري خلال لقائه مع مزارعين في محافظة جنين اليوم الأحد على أنه سيتم تطبيق الخطة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وبين أنه خصص لها مبلغ 93 مليون شيقل، وتم البدء بالمرحلة الأولى في 15 أبريل الجاري هدفها الأول دعم صمود وثبات المزارعين في مختلف المحافظات.

وذكر العطاري أن رئيس الوزراء محمد اشتية أكد أهمية المزارعين في حماية الأرض، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأعطى من أجل ذلك صلاحيات ودعم كبير لهذا القطاع الهام.

ودعا إلى التعاون والعمل والشراكة المفتوحة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق حماية حقيقية للمزارع الفلسطيني.