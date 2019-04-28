والد جوليان أسانج يكشف سبب اعتقاله ابنه

وطن: يعتقد جون شيبتون والد جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، أن الإكوادور سلمت ابنه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال خلال مقابلة مع قناة "60 Minutes Australia": لا تملك الإكوادور عملتها الخاصة، وهي تستخدم الدولار الأمريكي، وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي، ولا يمكن الحصول على القرض إذا لم توافق الولايات المتحدة عليه".

وأعرب شيبتون عن خشيته من أن يتم تسليم ابنه للولايات المتحدة وأن لا يتم إطلاق سراحه أبدًا.

وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه.

وحيث يمكن أن توجه إليه الولايات المتحدة تهمة نشر 500 ألف ملف عن العراق وأفغانستان، مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع ويكيليكس، فضلاً عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.