توزيع مساعدات مالية وغذائية على 100 ألف عائلة فقيرة بغزة

وطن: اعلن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أحمد الكرد الأحد، عزمَ التجمع توزيع طرود غذائية وقسائم شرائية ومساعدات نقدية على نحو 100 ألف عائلة في القطاع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبين الكرد في تصريح لصحيفة "فلسطين" المحلية أن القيمة المالية لكل طرد غذائي أو قسيمة شرائية تتراوح من (30-35) دولارًا، وتأتي لمساعدة الأسر على تأمين جزء من احتياجاتها من السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن اختيار أسماء العائلات المستفيدة يستند إلى قاعدة بيانات موجودة لدى المؤسسات الخيرية، وفق معايير النزاهة والشفافية.

وأكد الكرد حق أي عائلة فقيرة لم تتلقَّ مساعدات مراجعة المؤسسات الخيرية لاستبيان الأمر ودراسة حالتها للحصول على المساعدة في أقرب وقت.

ولفت إلى مخاطبتهم مؤسسات خيرية في العالم؛ لمساندة مؤسسات غزة الخيرية والوقوف بجانبها للقيام بأعمالها في ظل هذه الضغوطات الكبيرة، مبينًا حصولهم على وعود تغطي ما نسبته 20% من الهدف المنشود للمساعدات.

وعبر الكرد عن أمله أن يتضاعف الرقم (100 ألف أسرة) حينما توزع المنحة القطرية مساعداتها على العائلات الفقيرة بغزة.

ويوجد في قطاع غزة (846) مؤسسة وجمعية خيرية موزعة على محافظات القطاع.

وفي السياق، بين الكرد أن المؤسسات الخيرية ستوزع أيضًا كسوة ملابس العيد.

ووفق تقرير للبنك الدولي فإن 46% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر والمقدر بخمسة دولارات ونصف يوميًا، كما أن نسبة البطالة بين من هم في سن العمل بلغت 52%، ووصلت بين الخريجين 68%.

يجدر الإشارة إلى سلطات الاحتلال تفرض حصارها للعام الثالث عشر على التوالي على قطاع غزة، في حين تواصل السلطة فرض عقوبات اقتصادية منذ عامين ترتب عليها تراجع معدلات النمو.