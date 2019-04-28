هل حل أزمة الرواتب يلوح في الأفق؟

رام الله- وطن: كشفت القناة 11 الإسرائيلية أن وزارة المالية الاسرائيلية حولت قبل الانتخابات 660 مليون شيكل للبنوك الفلسطينية من اجل فرض امر واقع وتجاوز رفض السلطة قبول اموال المقاصة بسبب اقتطاع "اسرائيل" مخصصات الشهداء والاسرى منها، لكن البنوك الفلسطينية وبقرار من السلطة أعادت الاموال بعد عدة ايام.

وقالت القناة إن هذه الخطوة واجتماع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته موشيه كحلون اليوم تعكس الخشية المتزايدة لدى "إسرائيل" من عدم قدرة السلطة على الاستمرار وحدوث انهيار اقتصادي.

وأضافت أن رفض السلطة قبول اموال المقاصة بسبب اقتطاع "اسرائيل" مخصصات الشهداء والاسرى منها يشكل تهديدا جديا على قدرة السلطة على الاستمرار.

وذكرت أن اجتماع نتنياهو وكحلون، اليوم، كان من اجل بحث سبل اقناع السلطة بقبول اموال المقاصة.

يذكر أنه عقب اقتطاع حكومة الاحتلال المبلغ الذي تدفعه السلطة لأسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة، رفضت السلطة استلام أموال المقاصة منقوصة، الأمر الذي أدى لأزمة مالية، دفعت السلطة لدفع نصف راتب للموظفين وتقليص النفقات.

ويرى مراقبون أن التخوفات الإسرائيلية من انفجار الأوضاع، قد يجبرها على دفع أموال المقاصة كاملة، وهو ما يسمح للسلطة بدفع الرواتب كاملة لموظفيها.