هبوط جماعي للبورصات العربية مع تراجع أسعار النفط

وطن- وكالات: شهدت البورصات العربية هبوطا جماعيا في نهاية تداولات الأحد، بسبب غياب المحفزات والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية بنهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي، أن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

جاء ذلك وفق ما كتبه عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، حيث قال: "تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط. الجميع موافقون".

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب المنظمة إلى زيادة الانتاج بغية خفض الأسعار.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 3 بالمئة في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 72.15 دولارا للبرميل، فيما استقرت على مدار الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب.

فيما نزل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنحو 2.9 بالمائة إلى 63.3 دولارا للبرميل في جلسة الجمعة، وخسر نحو 1.2 بالمائة على مدار الأسبوع، منهيا 6 أسابيع متتالية من المكاسب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بانخفاض أسواق:

الكويت: بنسبة 1.35 بالمئة إلى 6054 نقطة.

دبي: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2775 نقطة.

قطر: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 10406 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 3930 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5380 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 9265 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1440 نقطة.

(الأناضول)