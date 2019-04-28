فيديو | عائلة الفلسطيني زكي مبارك: السلطات التركية قتلت ابننا في السجن حتى لا تظهر براءته

غزة- وطن: قالت عائلة الشاب زكي مبارك المعتقل في السجون التركية، إن السلطات التركية قتلت ابنها حتى لا تظهر براءته.

وقال شقيقه زكريا مبارك في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شقيقه قُتل في السجون التركية على أيدي السلطات التركية حتى لا تظهر براءته، نافياً في ذات الوقت ان يكون قد انتحر في السجن وفق ما زعمت السلطات التركية.

وأضاف زكريا أنه كان قد حذر سابقاً من أن تقوم السلطات التركية بقتله حتى لا تظهر براءته.

وأشار إلى أن لديه ملف القضية والمكالمات مع المحامين التي تؤكد براءة شقيقه.

وأكد زكريا ان العائلة ستنشر بياناً في وقت لاحق حول القضية.

وكان سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، أفاد لوسائل إعلام، مساء اليوم، بانتحار زكي مبارك.

وتتهم السلطات التركية زكي مبارك وفلسطينياً أخر معتقلاً لديها بالتجسس لصالح الإمارات، الأمر الذي تنفيه عائلاتهما.