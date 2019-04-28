الاحتلال يُصادر مئات الدونمات لشق شارع استيطاني شمال الخليل

الخليل- وطن: صادرت سلطات الاحتلال مئات الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين، وذلك بغرض شق شارع استيطاني شمال الخليل.

وأصدر جيش الاحتلال أمرًا عسكريا يحمل الرقم (19/1/هـ) بشأن استملاك وحق التصرف فيما مساحته 401 دونم، بهدف شق "شارع التفافي العروب". وسبق أن أصدر جيش الاحتلال إعلانًا عن إيداع مخطط لمشروع التنظيم التفصيلي للطريق الرئيسي رقم "60" في مقطع التفافي العروب بيت أمر.

وقال عضو مركز دراسات الأراضي، جمال العملة، إن "الأمر العسكري يقضي باستملاك المئات من الدونمات الزراعية والتي تقع ضمن مناطق بلدتي بيت أمر وحلحول، ضمن مناطق الأحواض (2،4،8،10،11)".

وبحسب مركز دراسات الأراضي، يبلغ الطول الإجمالي للشارع 7.685 كيلومتر مقسمة كما يلي: 3.270 كم في أراضي بيت أمر في المواقع التالي: "خربة ابريكوت، خربة الطلعة، أبو سودا، افريديدس، وادي الشيخ، وردان، بيت زعتة"، وسيمر الشارع في أراضي العروب 1.790 كم ، من ضمنها كلية العروب التقنية، و2.625 كم في أراضي حلحول منها 625 مترًا تحويلة إلى مستوطنة "كرمي تسور" في المواقع التالية: رأس القاضي، بيت خيران، وادي الشنار، الراموز، الحواور.

وكشف تقريرٌ فلسطيني رسمي الشهر الماضي أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" زادت من وتيرة البناء الاستيطاني خلال الفترة الماضية، بينما يتواصل اعتداء الاحتلال والمستوطنين في الضفة و القدس .

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض والاستيطان في تقريرٍ له، إن سلطات الاحتلال أخرجت مخططاتها الاستيطانية من الأدراج ووضعتها موضع التطبيق بحجة الرد على عملية سلفيت البطولية، ووضع رئيس وزراء الاحتلال حجر الأساس لحي "أرئيل داروم" الاستيطاني، جنوبي مستوطنة "أرئيل"، والذي يضم 839 وحدة سكنية، بينها 770 وحدة سكنية سيتم تسويقها ضمن مشروع "السعر للساكن".