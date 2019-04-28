السيتي يعبر بيرنلي والتعادل يحسم قمة اليونايتد وتشيلسي

وطن: عاد مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه الشاق على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، ضمن الجولة السادسة والثلاثين.

وسجل سيرجيو أجويرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63. ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 92 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني، أما بيرنلي فتجمد رصيده عند النقطة 40 في المركز الخامس عشر. بينما اكتفى مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب "أولد ترافورد"، سجل خوان ماتا هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 11، فيما أحرز ماركوس ألونسو هدف تشيلسي في الدقيقة 43.

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري، رفع تشيلسي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، مقابل بقاء مانشستر يونايتد في المركز السادس، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء آرسنال الخامس