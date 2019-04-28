العراق يسلم البحرين مذكرة احتجاج على تصريحات وزير خارجيتها

وطن- وكالات: استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير البحرين لدى بغداد صلاح المالكي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات صدرت عن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان: "سلم وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم نزار الخير الله، اليوم الأحد، مذكرة احتجاج للسفير البحريني في بغداد صلاح المالكي، بعد استدعائه على خلفية التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية البحرين التي اتهم بها العراق بأنه يقع تحت سيطرة دولة أخرى، فضلاً عن الإساءة إلى الرموز الدينية من بينها مقتدى الصدر، والسياسية العراقـية".

ووفقا للبيان، فقد أكد الخير الله "ضرورة عدم المساس بسيادة العراق، ونوه بأن من مهام العمل الدبلوماسي تعزيز العلاقات، والدفع بها إلى الأمام، وألا تكون منطلقاً للتوتر، وتأزيم العلاقات".

وأشار البيان إلى أن الخارجية العراقية طالبت في مذكرة الاحتجاج "ضرورة مراعاة اللغة الدبلوماسية في التصريحات الرسمية"، مؤكدا "أن العراق بلد يكفل حرية التعبير، وتعدد الرؤى، والمواقف السياسية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية طالبت البحرين، أمس، باعتذار رسمي عن إساءة وزير خارجيتها للعراق.