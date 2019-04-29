الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

رام الله- وطن: اعلنت قوات الاحتلال اعتقالها 20 مواطنا من الضفة فجر اليوم الاثنين، خلال حملات دهم واسعة في الضفة، وعرف من المعتقلين:

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يوسف علي شحادة، وعبد الله جهاد شحادة وسيف مصطفى صفدي ومحمد مصطفى صفدي من منازلهم في قرية عوريف جنوب نابلس.

كما اعتقلت الشاب مجدي حشاش خلال اقتحامها سهل مخيم بلاطة شرق نابلس، والشاب يوسف أمجد الأشقر من منزله في مخيم عسكر الجديد شمال شرق نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عَتّيل شمال طولكرم، حيث اعتقلت الأسير المُحرَر زاهر دقة. فيما جرى اعتقال الشقيقيْن إحسان وأسامة أيمن راجح عابد من منزلهما في قرية كفر دان غرب جنين.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرَر ماهر محمود التميمي واستجوبت عدداً من أفراد عائلته في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، واعتدت على الشاب مؤيد التميمي قرب مستوطنة "حلميش" وتعرضت بلدة سلواد للاقتحام ايضا.

واندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في حيْ كفر سابا بمدينة قلقيلية، تزامناً مع دَهم عدة منازل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف سفيان أبو ليلى -إبن عم الشهيد عمر- خلال اقتحام بلدة الزاوية غرب سلفيت.

كما تم اعتقال الأسير المُحرَر ربيع علاء طقاطقة من منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشاب أيمن الرشق من حيْ الثوري في القدس.