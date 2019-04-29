الرئيس يترأس اجتماع الحكومة اليوم

وطن: من المقرر أن يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين، اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي الذي سيعقد في مدينة رام الله.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في تصريحات صحفية، إن الرئيس عباس أبلغ أنه يريد أن يحضر جانباً من اجتماع الحكومة اليوم؛ لمناقشة العديد من القضايا.

وبحسب المالكي، فإن الرئيس عباس، سيضع وزراء الحكومة في صورة الأوضاع التي نمر بها على جميع المستويات.

وحول إمكانية اتخاذ قرارات مهمة اليوم، ذكر المالكي أن هذا يعتمد على طبيعة القضايا التي سيتم نقاشها.

وفي سياقٍ آخر، كشف المالكي أن رئيس الوزراء، سيغادر عبر الأردن عقب الاجتماع، متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لحضور مؤتمر المانحين؛ من أجل وضعهم في صورة الأوضاع في فلسطين.