إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن جوانتانامو بسبب فقدان الثقة

وطن: قالت القيادة الجنوبية الأمريكية، إن الأميرال الأمريكي المسؤول عن سجن خليج جوانتانامو في كوبا قد أُقيل "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة" بحسب ما جاء في بيان القيادة.

وذكر البيان المقتضب، أن الأميرال جون رينج أُقيل من منصبه يوم السبت دون تقديم تفاصيل عن السبب.

وقال خوسيه رويز، المتحدث باسم القيادة الجنوبية، التي تشرف على جوانتانامو، لرويترز، إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل، لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وكانت السلطات الأمريكية قد بدأت باستعمال سجن جوانتانامو في سنة 2002، لسجن من يشتبه في كونهم إرهابيين، وهو سجن "سيىء السمعة"، ويمتلك القائمون عليه سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية.