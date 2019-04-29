بنك البذور البلدية يختتم الموسم الزراعي الصيفي للعام 2019

وطن: اختتم بنك البذور البلدية، التابع لاتحاد لجان العمل الزراعي، الموسم الزراعي الصيفي للعام 2019.

وكان بنك البذور البلدية بدأ في شباط الماضي، باستقبال طلبات المستفيدين للموسم الصيفي، ليغطي احتياج 510 مزارعين/ات، ما يقارب احتياج 1100 دونم من البذور البلدية، التي شملت محاصيل الفقوس الساحوري، الكوسا، البامية، اللوبيا، القرع واليقطين، البطيخ، دوار الشمس، وذلك في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وبذلك يسجل الموسم الصيفي للعام 2019 العدد الأكبر من المستفيدين، كما أن العدد يزداد في كل موسم بازدياد إقبال المزارعين على زراعة البذور البلديّة البعلية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية.

ويعمل فريق بنك البذور البلدية منذ العام 2003، على تزويد المزارعين والمزارعات في الضفة الغربية احتياجهم من البذور البلدية في الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي خلال العام الواحد، ومنذ العام 2017 قام البنك بتغطية ما لا يقل عن 3200 دونم تمت زراعتها بعلاً.

ويهدف مشروع تعزيز وتقوية بنك البذور البلدية الممول من الممثلية الهولندية، إلى العمل على زيادة نسبة نقاوة ونظافة وإنبات البذور المخزنة والموزعة على المزارعين، إلى جانب تنفيذ العديد من المشاهدات الزراعية الحقلية وتطوير الخبرات الفنية والعلمية لدى فريق العمل المختص في مجال البذور البلدية لدى اتحاد لجان العمل الزراعي.

يذكر أن بنك البذور البلدية في الخليل، الذي أسسه ويديره "اتحاد لجان العمل الزراعي" منذ العام 2003، عمل على إكثار وتحسين نحو 40 صنفاً ما بين محاصيل خضروات ومحاصيل حقلية بلدية وما يقارب 319 مدخل من البذور البلدية من مناطق مختلفة، حيث يتم حفظ الأصول الوراثية لها داخل البنك وفق آليات الحفظ المناسبة بهدف حمايتها من خطر الضياع وتحقيق سيادة المزارعين الفلسطينيين على غذائهم.