الاحتلال يهدم كراج سيارات يعود للمواطن كمال الشويكي في سلوان

رام الله- وطن: هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الاثنين، كراج سيارات، وسلمت طواقمها مواطنا باستكمال هدم منزله ذاتيا في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت كراج سيارات يعود للمواطن كمال الشويكي بحي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ بحجة عدم الترخيص.

فيما سلّمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المواطن محمد سعيد السلايمة قرارا، باستكمال هدم منزله ذاتياً في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن طواقم بلدية الاحتلال ترافقها قوة عسكرية معززة اقتحمت المنطقة ومنزل المواطن السلايمة، قبل أن تسلم المواطن السلايمة أمرا باستكمال عملية الهدم، علما أن السلايمة هدم منزله قبل أيام بضغط من البلدية بحجة البناء دون ترخيص.