الاحتلال يجرف أرضا ويقتلع عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

رام الله- وطن: جرفت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، أرضا في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، واقتلعت عشرات أشجار زيتون.

وأفاد صاحب الأرض وليد زرينة، بأن قوات الاحتلال داهمت أرضهم البالغة مساحتها أربعة دونمات، مزروعة بنحو 200 شجرة زيتون، برفقة طواقم من بلدية الاحتلال، واقتلعت عشرات الأشجار، ولم يتم احصاؤها حتى اللحظة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الاقتراب، مضيفاً أن شقيقه أيمن زرينة تم اعتقاله أثناء تواجده في الأرض.

(وفا)