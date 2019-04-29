أبو جيش: قطاع التدريب المهني يسهم في الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي

وطن: أكد وزير العمل نصري أبو جيش على أهمية التركيز على قطاع التدريب المهني في المرحلة القادمة، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين من الشباب، وعزوف أبناء شعبنا عن التدريب المهني والنظرة السلبية تجاهه، مؤكدا على أهمية حملات التوعية والتوجيه والارشاد المهني سيما لطلبة الثانوية العامة، لإقناعهم بأهمية التدريب المهني ودوره في المساهمة في خلق فرص عمل.

وأضاف أبو جيش، خلال لقاء حول التدريب المهني، أن واقع التدريب المهني تحسن في السنوات الأخيرة نسبيا، مشيرا إلى أهمية بناء كوادر بشرية مؤهلة في هذا المجال من أجل بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن الحكومة الـ 18 هي حكومة دعم وصمود المواطن، والتدريب المهني له دور هام في رفد المجتمع الفلسطيني بجيل قادر على الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا شعار حكومتنا الفلسطينية، بأننا لن نقبل التبعية الاقتصادية الإسرائيلية، لذلك سنعمل على إعداد هذه الكوادر القادرة على المنافسة، وعلى مساعدة الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حل مشكلة البطالة، من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الريادية والإنتاجية الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، باعتباره الذراع التنفيذي والمالي لوزارة العمل في دعم المشاريع الريادية.

وقال أبو جيش أننا سنستمر في العمل الدؤوب على تطوير منظومة التدريب المهني بكافة مكوناتها، بما يضمن تحسين جودة المخرجات وتوفير أيدي عاملة كفؤة حسب احتياجات سوق العمل.

من جهته، أكد نضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني على أهمية تعزيز دور التدريب المهني في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكون أداة فاعلة في تأهيل الشباب والشابات مهنياً، ما يسهم في خفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل لهم.