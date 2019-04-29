شخصيات وطنية ودينية تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام وترميم منظمة التحرير

وطن – ريم أبو لبن: "لا نريد أن نخترع منظمة تحرير جديدة، فنحن ابناؤها ونلتزم بميثاقها الوطني، ونحن ندعو الى انتخابات مجلس وطني لنرمم ما تم هدمه"، هذا ما أكده الأب منويل مسلم، وهو عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله للحديث عن مبادرة شعبية تهدف لبناء وترميم منظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء هذا المؤتمر للإعلان عن المبادرة الهادفة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي والتصدي لما يسمى بـ "صفقة القرن"، وبمشاركة رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، والعضو السابق في المجلس التشريعي، حسن خريشة، وعدد من الشخصيات الوطنية والإسلامية.

ومن المتوقع عقد مؤتمر شعبي عقب انتهاء شهر رمضان، في كل من الضفة وغزة، لبدء فعاليات تدعو لانتخابات مجلس وطني، والضغط من اجل إنهاء الانقسام.

قال مسلم: "نحن نريد منظمة تحرير ليست في القفص أو السجن، لأن من في السجن لا يورثونا سوى العبودية، نريدها حرة".

فيما اشار مسلم للخروج من الوضع الراهن، ترتيب ما وصفه بـ"البيت" الفلسطيني والإجماع على أن منظمة التحرير هي بيت جامع للفلسطينيين، وبمشاركة كل الفصائل الفلسطينية.

ولتحقيق ذلك، وفق ما أفاد به مسلم "يتوجب اجراء انتخابات للمجلس الوطني اولا، وأن يفرز لنا لجنة تنفيذية تنتخب لها رئيسا وينبثق عنها مجلس مركزي ثم ينتخب المجلس الوطني رئيسا للصندوق".

فيما أوضح بأن على منظمة التحرير أن تعيد ترميم ذاتها من خلال انتخابات للمجلس الوطني وفي كافة المناطق الفلسطينية وفي الشتات.

وأضاف: "علينا أن نولي اهتماماً بـ "النقد الفلسطيني الذي سلمناه لغير العرب والمسلمين، وعليه يجب أن نستعيد قوة الصندوق القومي العربي".

وعن الوصول للتحرر الفلسطيني، قال مسلم: "التحرر الفلسطيني لا تقوده الأحزاب، وإنما من يقوده هو الشعب، غير أن سبب انهيارنا بأننا سلمنا القيادة للأحزاب، والشعب هو من يأمر بالانتخابات وتحقيق الوحدة الفلسطينية".

وأضاف: "لسنا في مسيرة تحرر، وإنما نحن في ثورة تحرر، وعليه فلتنطلق ثورتنا بانتخاب مجلس وطني".

وعن إنجاح المبادرة ومشاركة كافة الفصائل والقيادات، قال: "لن يسير الجميع معنا من الفصائل، ولكن نحن ننطلق من الشعب وهو من يستمع لكلماتنا، ولكننا سنبذل جهداً كي نتحدث للجميع وسأتنقل بين قرية إلى أخرى لكي أحدث الناس، وهذه معركتنا".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري خلال المؤتمر: "هذا المؤتمر الشعبي جاء بهدف الضغط على الفصائل والقيادة الفلسطينية الذين لا يسيروا على نهج التوافق والإصلاح، وعليه لا بد من تحرك جماهيري لانهاء الانقسام".

وأضاف صبري: "واذا اردنا أن نقيّم الوضع الراهن فإن ما نستبه 70% من الشعب هم مستقلون، أما الفصائل فلا تمثل رسمياً أكثر من 30%" وتساءل: "لماذا أصوات المستقلين لم ترفع بعد؟".

من جانبه قال صبري "حتى نحمي القدس لا بد لنا من وحدة حقيقية تأحذ العبرة من درس الانقسام الخطير في الساحة الفلسطينية".

وأضاف: "ستذهب بعد شهر رمضان لعقد مؤتمر شعبي كبير للوصول إلى حالة ضاغطة لتنفيذ المبادرة التي تقوم على انتخاب مجلس وطني، ثم ترتيب المنظمة ثم تعريف الرؤية السياسية التي يجب المضي بها".

من جانبه أكد حسن خريشة عضو المجلس التشريعي السابق، بأن الشعب الفلسطيني سيدفع ثمن الانقسام الداخلي الفلسطيني وما ينجم عن تنفيذ "صفقة القرن" والتي أدت إلى ضياع القضية، على حد قوله.



ثم أضاف مشيراً الى تنفيذ صفقة القرن: "ما لدينا من معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة قد بدأت بتطبيق صفقة القرن، وهناك ضغوطات على العرب بما يخص ملف القدس واللاجئين، ونخشى أن يتم تصفية الملفين وباتفاق مع اطراف لم يمسها الأمر".

وجاءت هذه المبادرة الشعبية للخروج من الانقسام ومن المسالك السياسية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ومن بينها إسقاط "صفقة القرن"، والعمل على دعم صمود القدس وأهلها ومقدساتها، بجانب تصويب الفكر الوطني للتحرر بالعودة إلى جذور منظمة التحرير وميثاقها الوطني.