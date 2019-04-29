"بتسيلم": ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المقدسيين هذ العام إلى 56%

وطن: نشرت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية، أنه في عام 2019 طرأ ارتفاع كبير على عدد الفلسطينيين سكان شرقي القدس الذين اضطروا إلى أن يهدموا بأنفسهم منازلهم أو أجزاء منها - بحجة البناء من دون ترخيص.

فمنذ بداية هذا العام وحتى 31.3.19 هُدم بهذه الطريقة في شرقيّ القدس 15 منزلًا وأجزاء من منزلين آخرين إضافة إلى دكان وورشة لتصليح السيارات. شرد هذا الهدم 69 شخصًا بينهم 40 قاصرًا.

حيث ارتفعت نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 56%، مشيراً إلى أنه تم هدم خمسة عشر منزلا وثلاث منشآت تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها هدم ذاتيا بالقوة.

وإضافة إلى سياسة الهدم، ذكر التقرير أن دولة الاحتلال صادرت ضمن هذه السياسة أكثر من ثلث الأراضي التي ضمّتها وأقامت علىيها 11 حيًّا مخصّصًا للسكّان اليهود حصرًا.