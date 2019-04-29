هل توقف الرئيس عن الكلام في "البث المباشر" معناه أنه يخفي شيئاً؟

وطن: أثناء حضوره لاجتماع الحكومة الجديدة، استرسل الرئيس في حديثه عن "شبكة الأمان المالي" العربية مستهلاً كلمته لأعضاء الحكومة الجديدة واصفاً مهمتهم بـ"الصعبة" و"الاستثنائية".

وفي تعليقه على "شبكة الأمان المالي" التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في تونس، قال: "طلبنا من الأشقاء العرب شبكة آمان مالية 100 مليون دولار في الشهر"، مستدركاً: "لكن لم يأتنا جواب بعد، لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شي. وعلينا أن نتحمل ونصبر".

وأضاف "قلنا لهم دين قرضة حسنة، يعني يعطونا بنعطيكم، ولما ترجع إسرائيل الفلوس، بنعطيكم الدين"، لكنه عندما علم أن كلمته تبث على الهواء مباشرة توقف عن الكلام حول هذا الموضوع، وفقًا لرويترز.

هل توقف الرئيس عن الكلام معناه أن هناك شيئًا ما يخفيه؟

حاولت وطن استكشاف الإجابة من مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية، حيث أكد المصدر، أن الرئيس قد "فقد الأمل تماماً" بتنفيذ قرار قمة تونس، والذي التزم بيانها النهائي الصادر في 31 مارس عام 2019 بـ"توفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريًا".

وقد أكد المصدر لوطن أن قرار قمة تونس ظل حبرًا على ورق، حيث ترفض الدول العربية تنفيذه، وهو ما ألمح إليه الرئيس بلغة دبلوماسية دون أي يذكره صراحة.

حيث طالب الرئيس بعدها المواطنين بالصبر.