بعد أن هدمت سلطة الأراضي في غزة منازلها.. عائلات تناشد الرئيس عبر وطن

غزة- وطن: ناشدت العائلات التي هدمت منازلها من قبل سلطة الأراضي في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس بالتدخل لرفع الظلم عنها.

وهدمت سلطة الأراضي في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، في مدينة خانيونس ثلاثة منازل تعود لعائلات احمد شنينو " 6 أفراد"، ومحمد الهندي "5 أفراد"، وابراهيم عامر "5 أفراد"، بحجة أنها "أراضي دولة".

وقال أحمد شنينو صاحب أحد المنازل التي هدمها لـوطن، إن "سلطات الأراضي ترافقها قوة خاصة توجهت صباح الثلاثاء الماضي، وأخبرتهم بأنها تنوي هدم السياج المحيط في المنازل، لكنهم تفاجأوا بشروع الجرافات بعملية الهدم".

وأضاف: بدأنا بالصراخ، وارتميت على إطار الجرافة لوقفها عن الهدم، لكنهم لم يسمعوننا، وتم سحبنا وضربنا انا وزوجتي".

وتابع شنينو: نحن نقطن في منطقة تسمى "المنطقة الصفراء" تقع في خانونيس المعسكر وهي مكان انسحاب قوات الاحتلال، وأخبرونا سابقا عبر إخطار سلمته سلطة الأراضي لنا بأننا "نعتدي على أراضي دولة"، ويجب تسليمها، لكن لا بديل لنا، كما انها لم توفر البديل، وقبل شهر دفعت غرامة بقيمة 300 شيقل، وقلت للقاضي بأن لا يوجد مكان بديل لي.

وبعد هدم المنازل تقطن عائلة شنينو، اليوم تقطن فوق ركام منزلها، اذ يقول أحمد "نحن جالسين مكان الردم، لملمنا الزنيكو وأثاث المنزل الذي ايضا هدموه...".

وتقول عائلة محمد سيد الهندي، إن سلطة الأراضي أمهلتهم دقائق معدودة قبل عملية الهدم، على أن تشمل فقط السياج إلا انه تفاجئوا بهدم المنزل وما فيه من أثاث، وتم الاعتداء عليهم بالضرب.

وتوضح زوجتة الهندي أن سلطة الأراضي أخطرتهم قبل ثلاثة شهور بأنهم "معتدين على أرضي دولة"، وناشدت العائلة الرئسي والحكومة لإيجاد حل لهم خاصة أن يقطنون اليوم في العراء.

سلطة الأراضي في غزة ترد

يقول رئيس سلطة الأراضي في غزة ماهر أبو صبحة لـوطن، إن ما حصل هو إزالة تعديات على أراضي دولة، حيث وضع مجموعة من المواطنين يدهم قبل أشهر قليلة على أراضي دولة مخصصة لمؤسسات كمدارس ومستشفيات ومؤسسات حكومة وخاصة.

ويضيف هناك قرار بإزالة العشوئيات التي بنيت بعد تاريخ 15/5/2010، حيث يلزم القرار الجهات الحكومية بعمل تسوية مع المواطنين الذين بنوا على تلك الأراضي قبل ذلك التاريخ، بتخصيص قطعة أرض من (150-250متر) حسب الحالة الاجتماعية له.

ويوضح بأن غزة تشهد كثافة سكانية عالية حيث يقدرعدد السكان بمليونين و100 الف نسمة، حيث ان الارض التابعة للحكومة أصبحت نادرة جدا تحديدا في محافظة غزة وغزة الوسطى، وكان لابد من ايقاف هذه التعديات.

وحول الاعتداء على العائلات، نفى أبو صبحة ذلك.

ويؤكد أبو صبحة بأنهم مستمرون في إزالة ما أسماها التعديات على "اراضي الدولة"، "العشوائيات". قائلا إن السلطة أزالت قبل فترة 39 منزلا في شارع 41 القريب من حي الأمل غرب خانيونس، وقامت 36 عائلة بإزالة البيوت بأيديهم، واستغرق العمل أربعة شهور.

ويضيف أن السلطة بصدد إزالة "عشوائية" موجودة منذ 1967 في بيت حانون، وإجراء تسويات للمواطنين هناك.

ويؤكد أن أغلب العائلات التي تضع يدها على "اراضي دولة"، هم تجار أراضي يسيطرون على مساحة من الارض ثم يبيعونها..

ويشير إلى أن مسوؤلية سلطة الاراضي حماية "اراضي الدولة" وإزالة التعديات، ودور الشؤون الاجتماعية توفير السكن لتلك العائلات.