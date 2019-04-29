عدة وفود تصل لقطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

وطن: قال المكتب الإعلامي للمعابر إن عدّة وفود دبلوماسية وصلت يوم الاثنين إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمالي القطاع.

وبيّن المكتب أنّه سجل وصول كل من القنصل الاسباني مانويل سانتيجو وعدد من المرافقين، مدير عمليات وكالة الغوث ماثياس شمالي وعدد من المرافقين، مدير حقوق الانسان بغزة نيل توبين، مدير اليونسكو بغزة جيرنت سيور، مدير undp ريببرتو فالنت، ونائب السفير النرويجي سيجورن ليتلاند وعدد من المرافقين، والسفير الفلبيني أحمد عطا الله سكام وعدد من المرافقين.