الانتخابات الإسبانية: فوز الاشتراكيين وصعود اليمين المتشدد

وطن: فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بالانتخابات التشريعية، التي تعد ثالث اقتراع برلماني تشهده البلاد خلال أربع سنوات، لكنهم فشلوا في الحصول على الأغلبية.

وحصل حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على 29 بالمائة من إجمال الاصوات، وسيحتاج إلى مساعدة اليسارييين والأحزاب الإقليمية أو يمين الوسط لتشكيل الحكومة.

ولأول مرة منذ نهاية الحكم العسكري في سبعينيات القرن الماضي، سيدخل حزب بوكس اليميني المتطرف البرلمان.

ويعارض حزب بوكس التعددية الثقافية والهجرة غير المقيدة وما يسميه "النسوية المتطرفة".

ويقول محللون إن دعم حزب فوكس تعزز بسبب الغضب الواسع في حملة الاستقلال الكاتالونية، ويعارض الحزب بشدة تقديم أي تنازلات للانفصاليين.

بي بي سي عربي