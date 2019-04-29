"ادفعوا لعائلة الشهيد عمر أبو ليلي مبلغ ألف دينار"... دعاية انتخابية في جامعة الخضوري تثير جدلاً

وطن- ريم أبو لبن: قد تتعدد طرق جذب الأصوات الانتخابية وتحديداً لدى انتخابات مجالس طلبة الجامعات الفلسطينية، لاسيما وان البعض يتفنن في اظهار منهجيته ومن خلال برنامجه الانتخابي، ولكن هل تشكل الظروف المادية وأوضاع عوائل الاسرى والشهداء جزءاً من تلك الهوية، وهل يمكن طرحها علناً لدى الدعاية الانتخابية؟ وما الغرض من ذلك؟

من قلب الدعاية الانتخابية لحركة الشبيبة الطلابية ومن داخل جامعة فلسطين التقنية خضوري- فرع العروب، يقف شاب يحمل لافتة بيضاء وعلى هيئة (شيك نقدي) كتب عليها : ادفعوا لأمر عائلة الشهيد عمر ابو ليلى مبلغ وقدره ألف دينار" فيما ضمت اللافتة توقيع "حركة الشبيبة الطلابية، فيما نفى قسم شؤون الطلبة في الجامعة ذلك.

ذاك المشهد، قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ اعرب البعض عن استيائه واصفا الصورة باستغلال ظروف العوائل من أجل كسب الاصوات المؤيده.

وكتب المختص بالإعلام القضائي ماجد العاروري عبر صفحته الخاصة معلقا على الصورة : "حفظ كرامة الشهداء واهل الشهداء اسمى من ان تستخدم في دعاية لجلب عدة اصوات، وما يحصلون عليه من مخصصات هو حق على الدولة وليس منة من احد".

وعن الصورة المتداولة وفي اطار الدعاية الانتخابية لحركة الشبيبة الطلابية قال عيسى العملة وهو رئيس قسم شؤون الطلبة فرع العروب لـوطن " لم نشاهد أحدا يرفع تلك اليافطة ولم يلمسها أحد، وما نشر غير صحيح، حيث يمنع هكذا فعل ضمن الدعاية الانتخابية".

وأضاف "قد يكون هدف أحدهم بفعلته تلك إلى تنغيص اجواء الوحدة الوطنية التي سادت الدعاية والمناظرة الانتخابية، لاسيما وان الجامعة تتعرض للاعتداءات والمضايقات بشكل مستمر".

د.محمد ابو الرب استاذ الاعلام في جامعة بيرزيت قال لوطن: يمكن اعتباره سلوكاً ومحاولة توظيف خاطئة وليس في مكانها، ولكن التوظيف السياسي تقوم به جميع الأطياف الفلسطينية وليس حكراً على حزب معين.

وأضاف: هذا المشهد ليس بالجديد، وقد سبقه حالات كثيرة من التوظيف ولم يقتصر الأمر على صورة بها مضمون للتبرعات، فالتوظيف السياسي قائم وموجود سواء أكان لجمع تبرعات أو لتبني إحدى العمليات.

وأشار في حديثه إلى أنه يصعب الفصل ما بين أشكال التضمان الحقيقية وما بين اشكال التوظيف او الاستغلال.

وأضاف "يعتبر كل تبني فصائلي او حزبي لعملية او لحادثة او لجهة وطنية وحتى ان كان هدفه التشجيع على القيام بفعل، هو توظيف بما يخدم جماعة سياسية".

وفي معرض التعليق على ما نشر وتحت اطار دعاية انتخابية، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في حديث لوطن، أن السنوات الأخيرة قد شهدت تراجعاً في منظومة القيم الممارسة ضد الخصوم وتحديداً في الخصومات السياسية، مشيراً بذلك إلى أنه على أي تنظيم سياسي أن يلتزم بمجموعة ضوابط وأن تكون حاضرة بشكل فعلي عند تقديم دعايته الانتخابية وفي اي انتخابات كانت.

وقال فارس: جزء من تقاليد المجتمع الفلسطيني والاحزاب استخدام رموز تدلل على الكفاح والنضال من أجل أن يقدم نفسه للمجتمع وليس من باب استغلال أسير او شهيد أي حالة رمزية.

وأضاف: اذا كان الفعل بغية التعريف برموز الحركة والتوقف عند ميراثها فذاك أمر محمود، غير أن الكثير من الاحزاب السياسية قد استخدمت في دعايتها الانتخابية صور لجميع الفصائل لتعبر عن توجهات وحدوية دون التميز بين شهيد واخر.

واستكمل حديثه: ولكن انتهاز الفرصة واستغلال اسم شهيد لاظهار عيوب و ادعاءات الخصم هذا يقع ضمن دائرة الاستغلال.

واشار في حديثه بأن الاجواء التنافسية لدى الانتخابات وتحديداً لدى الدعايات الانتخابية عادة ما يتم استخدام الدعاية بشكل (فظ)، وليس الاستعمال الايجابي وفي اطار المنافسة الانتخابية.

أضاف : ربما لو تصرف التنظيم الذي استخدم تلك الدعاية بشكل اخر وباستخدام ذات الفكرة بعيدا عن التصيد وفي اطار حملة انتخابية كان أسلم وعلى قاعدة (توقد شمعة).