قرارات مجلس الوزراء في جلسته الثالثة

رام الله- وطن: قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة، التي عقدت اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، ما يلي:

- البدء بالتحضير لبرنامج التنمية الاقتصادية الشامل وفقاً لنظام العناقيد (Clusters)، وذلك بهدف الإسهام في تحقيق المزايا التنافسية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني في كافة المناطق الجغرافية، وتطوير وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات.

- تشكيل اللجنة الوطنية لحماية وتمكين المرأة، تضم مختلف المؤسسات والفعاليات المعنية بقضايا المرأة.

- إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لبرنامج القدس عاصمة الثقافة الإسلامية.

- تشكيل فريق من وزارات الاقتصاد، الزراعة، والصحة، لتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع والمواد الغذائية في السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك.

- تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.

- اعتبار يوم الأربعاء الموافق 01/05/2019 عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.