نقابة المحامين الفلسطينيين تعقد امتحان مزاولة المهنة

رام الله- وطن: عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم في حرم جامعة بيرزيت امتحان مزاولة مهنة المحاماة الذي يشترطه قانون النقابة بعد انتهاء فترة التدريب التقدم لاجتياز امتحان المزاولة.

وفي هذا الصدد أفاد المحامي أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة التدريب أن قانون النقابة يقضي بأن يتقدم المحامي المتدرب بعد انهاء عام ونصف من التدريب لامتحان المزاولة والذي فيه شقين الاول وهو الامتحان التحريري والثاني هو الامتحان الشفوي.

وقال الشلة، أن عدد المتقدمين للامتحان التحريري في هذا اليوم هو 1473 محامي متدرب وتم عقد الامتحان في حرم جامعة بيرزيت في مدينة رام الله وان من يجتاز الامتحان بنجاح سيتقدم بعد ذلك للامتحان الشفوي ومن ثم مناقشة البحث الخاص بنقابة المحامين.

وأكد المحامي الشلة ان الامتحان سار بوضع ممتاز ولم يتخلله اي شوائب او عقبات وان درجات عالية من النظام و الانضباط كانت موجودة ومجلس النقابة كان قد شكّل لجنة امتحانات مركزية للاشراف على عملية الامتحان وتجهيز وتحضير الاسئلة وستتم خلال ايام عملية التصحيح و من ثم التدقيق متمنيا لجميع المتقدمين التوفيق و النجاح.