تجديد الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل عليان للمرة الرابعة على التوالي

وطن: قررت سلطات الاحتلال تجديد الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل خليل عليان (28 عاما) من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم لمدة اربعة اشهر للمرة الرابعة على التوالي

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر العسكرية على القرار الصادر من الجهات الامنية الاسرائيلية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه من الاطلاع عليه بحجة الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، الا ان ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالادعاء ان عليان يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها.

يشار الى ان الشاب عليان وهو ناشط مجتمعي كان قد اعتقل لأكثر من ثماني سنوات نصفها قيد الاعتقال الاداري.