فيديو | بحضور شخصيات رسمية ... عطوة وطنية على خلفية الأحداث الأخيرة في جفنا

رام الله- وطن: عُقدت مساء اليوم، عطوة وطنية في قرية جفنا شمال رام الله، على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في القرية، الخميس الماضي، وتخللها إطلاق أعيرة نارية وإلقاء حجارة.

وشارك في العطوة شخصيات دينية مسيحية وإسلامية، وممثلون عن الفصائل والقوى المجتمعية المختلفة والوجهاء، وشخصيات رسمية.

وأكد الحضور خلال كلماتهم على التآخي الذي يجمع المسلمين والمسيحيين في فلسطين، ووحدتهم في موجهة الاحتلال الذي يعتدي على الفلسطينيين بمختلف دياناتهم ومكوناتهم.

وكانت وطن تابعت القضية، للاطلاع:

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