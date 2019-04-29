الإغاثة الزراعية توقع إتفاقية إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قرية عانين بجنين

جنين- وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و إئتلاف شركتي وساك و حناوي للمقاولات و التعهدات العامة إتفاقية إنشاء محطة معالجة المياه العادمة في قرية عانين قضاء محافظة جنين، ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع " الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه المرحلة الثانية: قرية عانين " الممول من الإتحاد الأوروبي و المجتمع المحلي.

وفي كلمته رحب نائب المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش بالمشاركين في الإجتماع، كما أشاد بالشراكة الفريدة بين الإغاثة الزراعية وسلطة المياه والقطاع الخاص وجامعة بيرزيت والمجتمع المحلي في عانين والتي يمكن الإستثمار فيها وتعزيزها لما فيه من مصلحة للمجتمعات المحلية المستهدفة من هذه المشاريع.

و شكر عادل ياسين ممثل سلطة المياه الفلسطينية، الإغاثة الزراعية وشركائها على هذا المشروع الحيوي الذي يتم تنفيذه في قرية عانين الذي سيخدم 98% من المواطنين في القرية و يسهم في ري بعض الأصناف من المزروعات التي يمكن ريها بإستخدام المياه المعالجة القادمة من المحطة.

وعبر رئيس مجلس قروي عانين الحاج باهر ياسين عن امتنان المواطنين في القرية للإغاثة الزراعية وشركائها والإتحاد الأوروبي، وقال ان القرية التي تتعرض لهجمة استيطانية شرسة اسفرت عن مصادرة 36 الف دنم من اراضيها لصالح المستوطنات والتي تقع خارج دائرةاستهداف الجهات الرسمية من المشاريع تثمن هذا المشروع عاليا وسوف تضع نصب اعينها انجاحه وتطويره بما يخدم المواطنين ويشجعهم على الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال اعادة استخدام المياه المعالجة.

وقامت مديرة المشروع م .سلام ريحان بتقديم عرض توضيحي عن المشروع و مراحله المختلفة وأهدافه التي تتضمن حماية البيئة عن طريق التخلص من الحفر الإمتصاصية من خلال إنشاء شبكة للصرف الصحي، توفير طرق غير تقليدية للحصول على المياه لري المزروعات عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي مما يسهم تحسين ظروف الأمن الغذائي من خلال التشجيع على استخدام المياه المعالجة لري انواع معينة من المزروعات.

يشار الى أن المشروع في قرية عانين تنفذ فيه مجموعة من الأنشطة اهمها تصميم وبناء 9 كم من شبكات الصرف الصحي وهو في مراحله النهائية، تصميم وبناء شبكات ري، تصميم وبناء محطة معالجة للمياه العادمة و تنفيذ حملات توعية للمزارعين والاطفال في المدارس تدلل على أهمية اعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي، بحيث يتم الإنتهاء من كافة مراحل المشروع خلال 3 سنوات بقيمة 3.5 مليون يورو.