بالفيديو | البغدادي زعيم داعش يظهر لأول مرة منذ 2014

وطن- وكالات: أفادت وكالة "رويترز" بصدور تسجيل فيديو جديد لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وذلك لأول منذ عام 2014.

وأوضحت "رويترز" أن الفيديو الجديد نشرته مؤسسة "الفرقان الدعائية التابعة لتنظيم "داعش" عبر قناتها في تطبيق "تلغرام".

جدير بالذكر أن آخر ظهور للبغدادي كان في يوليو 2014، حين ألقى زعيم التنظيم الإرهابي خطابا من جامع النوري في الموصل بعد سيطرة التنظيم على المدينة وإعلانه قيام "الخلافة" على الأراضي الخاضعة لسيطرته.

وفي وقت لاحق نشرت عدة تسجيلات صوتية، أعلن "داعش" أنها للبغدادي، بينما وردت أنباء متضاربة عن حالته ومصيره، ورجحت بعض التقارير مقتله أو إصابته بجروح خطيرة.

ويأتي نشر شريط الفيديو في أعقاب سقوط آخر منطقة سيطرة لتنظيم "داعش" في سوريا.

ولا يزال مكان أبو بكر البغدادي مجهولا. وكانت آخر التقارير تشير إلى أنه لا يزال يتنقل في المناطق الصحراوية عبر الحدود السورية - العراقية.