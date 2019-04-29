10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب

وطن- وكالات: أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عدد التصريحات الكاذبة أو المضللة، للرئيس دونالد ترامب، تجاوزت "10 آلاف تصريح".

وكان من المفترض أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق "تقصي الحقائق" في الصحيفة، المئة يوم الاولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.

وسجل 22 بالمئة من هذه التصريحات أثناء تجمعات "أعيدوا أميركا عظيمة" التي ابتعد فيها ترامب كثيرا عن الواقع والحقائق بحسب الصحيفة.



وأشارت الصحيفة إلى أن اللافت "تكرار ترامب لنفس العبارات الخاطئة في تصريحاته وخطاباته".

ومنذ وصوله الى الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017 حصل ترامب على 21 بطاقة تسندها الصحيفة لخبر كاذب تكرر على الاقل عشرين مرة.

وترامب الذي يصف بانتظام الصحافيين بأنهم "اعداء الشعب" ويروجون "أخبارا مزيفة"، علق مؤخرا على مدققي الحقائق في الصحف قائلا "إن مدققي الحقائق المزعومين هم بين أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الاعلام".

المصدر: (أ ف ب)