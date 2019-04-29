الاحتلال يقضي بسجن أربعة مقدسيين لفترات متفاوتة

القدس- وطن: قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بسجن طفلين وشابين مقدسيين لفترات متفاوتة.

وأفاد شهود عيان، بأن محكمة الاحتلال قضت بسجن الطفل مؤمن ماهر الكركي (17 عاما) لمدة 8 أشهر، علما أن الاحتلال اعتقله وهو على مقاعد الدراسة، كما قضت بسجن الطفل عبد الله مراد داوود نجيب (17 عاما) من سكان البلدة القديمة، لمدة 7 شهور.

وأضاف أن محكمة الاحتلال حكمت بالسجن الفعلي على الشابين خالد السخن، ومحمد العتيق، بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر.