مقتل 6 مسلحين شمال سيناء

وطن: أفادت تقارير أمنية بشمال سيناء أن 6 مسلحين قتلوا بنيران القوات الجوية المصرية بعد أن قصفت 3 دراجات نارية بمنطقة صحراوية بنطاق مدينة بئر العبد.

وأضافت التقارير أن المسلحين كانوا يحملون معهم أسلحة آلية عقب هجومهم المسلح على مدرعة قوات الشرطة الخاصة بأدارة المفرقعات بمديرية امن شمال سيناء والتي تعرضت لأنفجار برميل متفجرات كان مزروعا بجانب الطريق المؤدي الى قرية اللحصيني بمدينة بئر العبد، أعقبها هجوم مسلح من العناصر المسلحة وتبادل لأطلاق النار ما اسفر عن اصابة ضابط وثلاثة جنود تم نقلهم الى مستشفى بئر العبد المركزي.