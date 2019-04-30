نقيب الصيادين في غزة لوطن: الاحتلال يقلص مساحة الصيد لـ6 أميال

غزة- وطن: أكد نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، لوطن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قلصت مساحة الصيد في بحر غزة لستة أميال، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح عياش، أن بحرية الاحتلال تواصل منذ ساعات الصباح عمليات ملاحقة ومطاردة وإطلاق نار بشكل كثيف جداً باتجاه مراكب الصيادين شمال غزة.

وعن سبب التقليص، قال عياش أضاف أن ذلك يأتي ردًا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية تجاه البحر، على حد زعم الاحتلال.

وحسب إفادة الصيادين من داخل البحر، أن زوارق الاحتلال أغرقت شباك الصيادين العاملين في المنطقة الوسطى حتى الجنوب على بعد 9 أميال.

ووفقاً للصيادين، تقدر أعداد المراكب التي أغرقتها الزوارق الحربية شباك السنار الخاصة بهم من خلال اطلاق النار باتجاه عوامات تلك الشباك بـ 10 مراكب.