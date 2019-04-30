بمناسبة يوم العمال العالمي ..حزب الشعب يوجه رسالة للعمال "الكادحين" ويدعوهم للتوحد

رام الله- وطن: أصدر حزب الشعب الفلسطيني اليوم بياناً بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف غداً، وذلك بغية الدفاع عن حقوق العمال و"الكادحين" وفي مواجهة سياسة التجويع والإفقار.

وجاء في البيان الموجه للشعب الفلسطيني والطبقة العاملة " الكادحة" : في الأول من أيار كل عام تحتفل الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والكادحين في العالم أجمع بعيد العمال العالمي. إنه اليوم الذي تحول بفعل نضال العمال في مواجهة كل اشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر ومن أجل المساواة والعيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى عيد أممي للعمال يحتفلون به رمزاَ لكفاحهم المشروع ضد كل أشكال الاستغلال والاستبداد وللتأكيد على تمسكهم بحقوقهم.

وأضاف البيان : إن حزبنا حزب الشعب وهو يحيي مع عموم العمال والكادحين الأول من أيار يجدد تمسكه بهويته الطبقية والفكرية وموقعه التاريخي كامتداد لنضال وقيم الشيوعيين الفلسطينيين والمناضلين النقابيين الأوائل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم مستذكرا في هذه المناسبة باعتزاز كبير قوافل الشهداء الراحلين من مناضلي الطبقة العاملة الفلسطينية، مجدداَ العهد لهم على مواصلة دوره في النضال الوطني ومواجهة كافة أشكال الظلم الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البيان ،بأنه يوم العمال العالمي يأتي في ظل أوضاع اقتصاديه صعبه انعكست على جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني بارتفاع نسبه البطالة وارتفاع نسبه الفقر المدقع بحكم سياسات الاحتلال العنصرية واستمرار حاله الانقسام المرير والسياسيات الاقتصادية الخاطئة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة وما خلفه من اثار مأساويه على كل شعبنا وخاصه طبقتنا العمالية،

وفي ذات السياق، جدد حزب الشعب دعوته للالتزام بتطبيق قانون الحد الادنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة.

وجاء في ذات السياق: حزب الشعب الفلسطيني ومن موقع انحيازه الواضح الطبقي والاجتماعي، يجدد دعوته إلى الالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة، إلى مساواة المرأة من موقع الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ومحاسبة كل من ينتهك هذا القانون أو يخرقه في ميادين العمل كافة، وتخفيف الضرائب ووقف الغير قانوني منها بشكل فوري . كما يؤكد الحزب على استمرار سعيه لاطلاق اوسع حوار مجتمعي لتطوير قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن استقلالية موسسة الضمان وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

فيما يؤكد الحزب على دفاعه عن الحريات العامة والنقابية ورفض احتوائها أو الوصاية عليها داعيا لوحدة الحركة العمالية ، ويجدد موقفه في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بما فيها حق الاضراب والحق النقابي وحق التفاوض ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها إلى تبني استراتيجية وطنية لاستنهاض قطاعات العمل، وإنشاء المصانع كجزء من إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة وتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي طارئ، يساهم في عملية التنمية والحماية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الجادة في مواجهة الإفساد و الفساد، ومن اجل تعزيز سيادة القانون، بما يحمي حقوق المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة.

وكتب : ان حزبنا يؤكد على ضرورة انهاء حاله الانقسام المرير وتحقيق الوحدة الوطنية من اجل تسهيل معالجه مشاكل الفقر والبطالة ليتمكن شعبنا من مواجهة مخططات التصفية واسقاط صفقة القرن.

وفي نهاية البيان، كتب الحزب وبها رسائل ودعوات للاتحاد : "يا عمال العالم ومضطهديه اتحدوا"، "عاش نضال شعبنا الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال".

