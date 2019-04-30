49 ألف عاطل جديد عن العمل التحقوا بقطاع البطالة في 2018

وطن: بمناسبة يوم العمال العالمي، أظهر تقرير صادر عن "الجهاز المركزي للإحصاء" أن العاطلين الجدد عن العمل في فلسطين ازداد بنسبة 3% في عام 2018، مقارنة بـ 38% عام 2017.

وبالأرقام فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 377 ألف عاطل في 2017، ليصل إلى 426 ألف عاطل في العام 2018.

غزة هي الأعلى

وبحسب المناطق الجغرافية، وبالمقارنة بين نسبة البطالة في الضفة وغزة، فقد أظهرت الأرقام انخفاضًا بنسبة 1% من نسبة العاطلين عن العمل في الضفة بين العامين 2017 و2018. حيث كانت البطالة في الضفة 2017 نسبتها 19%، لتنخفض النسبة في 2018 إلى 18%.

وعلى العكس، فقد ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في 2018 من مجموع الأيدي العاملة في غزة بمقدار 8%، حيث كانت في في 2017 نسبة البطالية 44%، ووصلت إلى 52% في 2018.

جنين وبيت لحم الأعلى في الضفة وخانيونس في غزة

احتلت محافظتي جنين وبيت لحم أعلى المحافظات، بنسبة 21%، تلتها الخليل بنسبة 20%.

بينما كانت قلقيلية هي الأقل بنسبة 7%.

أما في القطاع فقد تصدرت خانيونس نسبة البطالة، بنسبة 58%. تلتها دير البلح بنسبة 57%.

القطاع الخاص الأكثر تشغيلاً وتدنياً بالأجور

وزبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ عدد العاملين في فلسطين 954 ألف عامل، مقسمين كالأتي:

بواقع 573 ألف عامل في الضفة، و254 ألف عامل في غزة، و127 ألف عامل داخل الخط الأخضر وفي المستعمرات.

بينما العاملون في القطاع الخاص في فلسطين بلغ حوالي 350 ألف مستخدم بأجر. 33% يتقاضون أجراً أقل من الحد الأدنى.