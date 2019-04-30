الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم مقر اللجنة الشعبية ومركز الشباب الاجتماعي

القدس- وطن: اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ترافقها عناصر من مخابرات الاحتلال، وقوة عسكرية واسعة معززة من جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط للاجئين وسط القدس المحتلة، وشرعت بشن حملة في مؤسساتها.

وقال شهود عيان إن طواقم البلدية وجنود الاحتلال اقتحموا المخيم من جهة الحاجز العسكري، وشرعت بدهم اللجنة الشعبية في المخيم وصورت المبنى الجديد "قيد الانشاء"، كما داهمت مركز الشباب الاجتماعي بحجة انشاءات بناء جديدة.

وأضاف، ان قوات الاحتلال وطواقم البلدية العبرية انتشروا في الشارع الرئيسي وأزالوا "بسطات" الباعة، في حين أغلق عدد كبير من التجار محالهم تحسبا من ملاحقات ضريبية، وما زال التوتر يسود المخيم والضواحي المجاورة له.