صحيفة: لمصالح وطنية.. ملك الأردن يوصي بمراجعة اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال

وطن: كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، أن "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها".

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، خالد بكار، في تصريحات للصحيفة المملوكة للسعودية إن "الاتفاقية علاوة على رفضها سياسياً بوصفها تطبيعاً فاضحاً مع إسرائيل، فإنها ساقطة اقتصادياً بحسب منطق دراسات الجدوى في مجال الطاقة، خصوصاً أن الأردن ينتج ما يزيد عن حاجته من الطاقة".

وأضاف البكار "لماذا البحث عن مصدر جديد لاستيراد الغاز؟ وأضع علامات استفهام أمام الحكومات التي تصر على المضي في تنفيذ الاتفاق رغم جبهة الرفض الشعبي".

واعتبر البكار أن "استيراد الغاز الإسرائيلي، من خلال الأردن، هو مصلحة اقتصادية لإسرائيل، وأن الأردن هو الطرف الخاسر في الاتفاقية، حيث تلزمه بشراء كميات بحد أدنى من الغاز سنوياً، بصرف النظر عن حاجته".

وكان مجلس النواب الأردني قد طالب الحكومة الشهر الماضي بإلغاء اتفاق أبرم مع دولة الاحتلال عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل "ليفياثان" البحري، قيمته 10 مليارات دولار. بعد أن نظمت حراكات شعبية ووطنية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".